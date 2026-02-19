トランプ米大統領/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米軍が早ければこの週末にもイランを攻撃する準備を整えている。ただしドナルド・トランプ大統領はまだ、そうした行動を認めるかどうかを最終的には決断していない。複数の関係者がCNNに明らかにした。関係者によると、米軍がここ数日で空軍や海軍の戦力を中東に集結させる中、ホワイトハウスは週末までに軍が攻撃準備を整えることができるとの説明