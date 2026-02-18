夫の不倫が発覚した後、最も重い問いは「この先どうするか」ということ。怒りや悲しみだけで結論を出すと、後悔が残りやすいでしょう。再構築か離婚かを考えるときは、感情とは別に“現実の判断基準”を持つ必要があります。夫が責任を引き受けているか言い訳より先に、夫が行動で責任を示しているかを観察しましょう。関係の清算、情報の開示、再発防止への具体的な姿勢。言葉ではなく継続的な行動が伴うかが、再構築の前提になり