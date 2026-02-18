ベースメイクの仕上がりがなんとなく決まらない――そんな悩みを感じやすいのが春。冬の乾燥ダメージが残る肌に、急増する紫外線や花粉が重なり、40代の肌は想像以上にゆらぎやすい状態になっています。だからこそ見直したいのがUVケア。今回は、低刺激で敏感肌にも使いやすく、白浮きや乾燥感を抑えた2026年春の進化系ノンケミカルUVを厳選して紹介します。これぞ次世代UV【キュレル】セラミドケア＆UVバリアを両立したお守りセラ