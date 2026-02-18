「体にいいことをしているはずなのに、なぜか痩せない」と違和感を抱えていた会社員のBさん（48歳）。健康番組で紹介されていた方法を真面目に続け、食事も運動も意識しているのに体型はほとんど変わらない。むしろ疲れやすさだけが残る状態でした。原因をたどっていくと見えてきたのは、“正しいと思い込んでいた健康法”が、実は遠回りになっていたという事実です。「体にいい＝痩せる」とは限らない40代・50代になると、「健康