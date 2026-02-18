連絡の頻度や相手の態度に一喜一憂し、心が落ち着かない恋を続けていませんか？一方で、大きな刺激はなくても、穏やかで安心できる関係を築いている人もいます。この違いは、運やタイミングではなく、相手との関係の“見極め方”にあります。言葉より“行動の一貫性”を見ている優しい言葉や約束は魅力的ですが、本当に信頼できるかどうかは行動に表れるもの。安心できる恋を選ぶ人は、言葉と行動が一致しているかを静かに観察して