◆姫路競馬３日目（２月１９日）《小牧太》２勝を挙げて４０勝。ヴィクトリーナイト（１Ｒ）に手応え。「メンバー的にチャンス」（◎）。ジャクソンルーツ（１２Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ダイゴリュウジン（９Ｒ）は「調子はいいみたい」（◎）。ミルトイブニング（１１Ｒ）も「すんなりいい位置を取れたら」（◎）。ワンダーグァルネリ（７Ｒ）は「うまく立ち回ることができれば」（○）。エナアニマル（１０Ｒ）も