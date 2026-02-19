歴代五輪最多のショートトラックメダリストであるアリアンナ・フォンタナ（36・イタリア）が、怒りをメダル獲得につなげた。フォンタナは19日（日本時間）、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで行われた2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪ショートトラック女子3000メートルリレー決勝で、エリーザ・コンフォルトラ、キアラ・ベッティ、アリアンナ・シゲルとともに滑走し、韓国に続く2位となった。フォンタナは“