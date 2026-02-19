◇拡大する中国の核戦力…米の懸念も増大米国が中国の核兵器に敏感に反応する背景には、中国が核戦力を拡大している動きがある。15日、ニューヨーク・タイムズ（NYT）は「中国が四川の山岳地帯各地に設置した核施設をここ数年拡張・補強してきたことが衛星写真で確認された」と報じた。新たな換気口や防護壁が増設されているという。一部地域ではプルトニウム基盤の核弾頭製造施設も確認されたと伝えた。このほか米国防総省は昨年