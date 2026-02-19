米高官の口から「中国と同等の条件で核実験を再開する」とのメッセージが公式に示された。最近浮上した中国の2020年の秘密核実験疑惑について証拠を提示したうえでの発言だ。30年以上にわたり核爆発を伴う核実験を中断してきた米国が、米ロ新戦略兵器削減条約（New START・ニュースタート）の失効で軍備管理の最後の枠組みが崩れた状況の中、中国の核拡張を核でけん制しようとする狙いとの見方が出ている。◇「中国の核実験場の地