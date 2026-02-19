李在明（イ・ジェミョン）大統領は、大韓民国の国民がノーベル平和賞候補に推薦されたという知らせを受け、「人類史の模範となる偉大な大韓国民の国、大韓民国であったからこそ可能だった」との所感を明らかにした。李大統領は18日午後11時40分、自身のX（旧ツイッター）を通じて「大韓民国はやります！」と語った。ソウル大学政治学科の金義英（キム・ウィヨン）教授ら、前・現職の政治学会会長4人は、平和集会に参加し非常戒厳を