１８日、初日の出に照らされるポタラ宮。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ2月19日】中国西蔵自治区ラサ市のポタラ宮はチベット暦の新年にあたる18日、初日の出に照らされ一段と明るく輝いた。１８日、初日の出に照らされるポタラ宮。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）１８日、初日の出に照らされるポタラ宮を望むラサ市の住民。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）１８日、早朝のポタラ宮。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）