ロシアのラブロフ外相（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は18日、モスクワでキューバのロドリゲス外相と会談し、米政権がキューバの石油輸入阻止のために海上封鎖を検討していると報じられていることについて「米国に自制を求める」と述べた。ロシアとキューバの協力関係が米国にとって脅威になるとの「根拠のない非難」を断固拒否すると訴えた。ロドリゲス氏は18日、ロシアのプーチン大統領とも会談し、2国