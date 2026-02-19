◇楽天楽天の鈴木翔天投手（29）と宋家豪（ソン・チャーホウ）投手（33）が19日、沖縄・金武町での1軍キャンプに合流した。鈴木翔は昨年、国指定の難病・胸椎黄色靱帯骨化症との診断を受け、10月に内視鏡切除手術を受けた。今年に入ってからブルペン投球を再開。1月に仙台市内で取材に応じた際には「開幕（1軍）に入るように逆算してやっている。誤差はあるかもしれないですけど、まずは開幕目指しています」と意気込んでい