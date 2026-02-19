アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は先月下旬に、為替市場の参加者にドル円相場の水準を尋ねる『レートチェック』を行っていたことを認めました。アメリカのFRBは18日、先月27日と28日に開いた会合の議事録を公開しました。それによりますと、FRBの担当者は会合の中で「会合直前の数日間、『FRBの担当者がドル円相場でレートチェックを行った』との報道を受けてドルが大幅に下落した」と説明。「レートチェック」