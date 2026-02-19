2月17日深夜放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に若槻千夏が出演し、タレントのほかに、アパレル業もやっていてよかったと思うことを明かした。【関連】若槻千夏、ChatGPTの便利な活用法にスタジオ感心「すご〜い！」「新しい使い方」今回の放送のテーマは“セカンドキャリア”。アパレル業もしている若槻は、苦労したことを聞かれて「私はもともと社長ではないんですね。今会社をやってるんですけど、社長が旦那なん