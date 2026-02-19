エールフランス航空は、夏スケジュールにニューヨークへ最大1日9往復を運航する。パリ/シャルル・ド・ゴール〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ線を同6往復、パリ/シャルル・ド・ゴール〜ニューヨーク/ニューアーク線を同2往復運航する。さらに、共同事業を展開するデルタ航空が、パリ/シャルル・ド・ゴール〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ線を同3往復運航し、最大1日11往復体制でパリとニューヨークを結ぶ。このうち、パリ/