モデルや「おしゃれクリップ」の番組MCなど、幅広い活動で知られる井桁弘恵。放送中のドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」ではヒロインを務めるなど、俳優業も絶好調だ。木村拓哉が主演を務め、人気俳優の登竜門と言われている人気ドラマシリーズ「教場」にも生徒の初沢紬役で出演している。映画『教場 Requiem』は、Netflixで配信されている『教場 Reunion』の後編となる作品。元陸上部の俊足を生かした役作りにも注目したい。