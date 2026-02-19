アイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」のメンバー・下谷あゆさんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。事務所NGの変顔を公開し、話題となっています。【写真】ひど過ぎて事務所NGの変顔「誰だか分からない」下谷さんは「変顔酷すぎて事務所NGやけど卒業するからOK？」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも手で顔をつままれているショットですが、2枚目で衝撃的な変顔を披露しています。白目をむきながら唇を突き出し