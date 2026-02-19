大谷翔平ドジャースの大谷が、21日（日本時間22日）に行われるオープン戦の初戦から指名打者で出場する見通しになった。ロバーツ監督が明らかにした。大谷の古巣エンゼルス戦で、山本も登板する可能性が高い。3月のWBCに出場する2人は、順調に調整を進めている。前日17日にはそろって実戦形式に登板しており、この日は軽めの調整。佐々木も含めて守備練習に参加し、笑顔で体を動かした。（グレンデール共同）