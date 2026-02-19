再開発が進むJR渋谷駅周辺には、歴史スポットが数多く存在する。ノンフィクションライターの本田不二雄さんは、「豊栄（とよさか）稲荷神社には『庚申塔（こうしんとう）』と呼ばれる石塔が13基並んでいる。これは、江戸時代の渋谷で行われていた夜通しイベントの名残だ」という――。※本稿は本田不二雄『東京異界めぐり』（駒草出版）の一部を再編集したものです。豊栄稲荷神社入り口（写真＝Rs1421／CC BY-SA 3.0／Wikimedia co