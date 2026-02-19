一人暮らしを始めると、賃貸の契約や家具家電の購入など、まとまったお金が必要になるものです。「少しでも安く抑えたい」「洗濯機は最初からそろえておくべきか判断したい」という人も多いでしょう。 本記事では、洗濯機とコインランドリー、それぞれの費用や手間などを比較します。自分の場合はどちらが向いていそうか、チェックしてみましょう。 洗濯機にかかる費用はいくら？ まず、洗濯機を購入・利用す