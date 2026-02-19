「人見知り」は、どんなときに発動するのか。起業家で作家の豊留菜瑞さんは「人見知りは性格ではなく、自分を守るためにつける“仮面”。脳の中にある『扁桃体』という部位が、『この状況、危ないかもしれない』と危険信号を出すことがきっかけで発動する」という――。（第1回／全3回）※本稿は、豊留菜瑞『人見知りの仮面』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／LumineImages※写真はイメージです -