ゆりやんレトリィバァさん（35歳）が、自身の恋愛体験をモチーフにした映画『禍禍女』を初監督。自身を投影したという恋する美大生の早苗（南沙良）が、次第に狂気性を帯びて暴走する姿を描くホラー作品です。ゆりやんさんはお笑い芸人として人気を得る一方、Netflixドラマ『極悪女王』で主演を務めるなど、俳優としても活躍の場を広げ、2024年には芸能拠点をアメリカに移すなど、精力的に活動しています。渡米約1年、初監督作