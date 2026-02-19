お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41)の妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら、36）が18日、自身のインスタグラムを更新。村上との高円寺デートショットを披露した。「高円寺ストリートが再開発されるらしいから、その前にと、先日あきゃり夫婦と思い出写真を撮りがてら乾杯しに」と夫婦ショットをアップした。「たくさん飲みに行ったなあ、、」としみじみ。「お友達とはもちろん、村上と出会った