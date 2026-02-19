MLBの公式X（旧ツイッター）が18日（日本時間19日）に更新され、アストロズ・今井達也投手（27）の背番号「45」のユニホーム姿が披露された。球団はこの日、公式写真撮影日である「フォトデー」を迎え、アルテューベら選手たちが試合の日に球場で流れる自己紹介VTRなどの撮影のためユニホーム姿でポーズを決め、カメラに納まった。MLBの公式Xは今井が背番号「45」のユニホームで腕を組み、ほほ笑む写真を投稿。「Welcome to