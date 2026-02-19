·úÃÛ´ØÏ¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÀÄ»³¸÷»Ê»á¡Ê53¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê49¡Ë¤È¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö1987Ç¯¤«¤é¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥á¥ó¥º¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤­¤¿¥ô¥§¥í¥Ë¥¯¡¦¥Ë¥·¥ã¥Ë¥¢¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£2026Ç¯½©Åß¤Î¥·¥ç¡¼¤ò1·î¤Î¥Ñ¥ê¤ËÂ³¤­37Ç¯¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÅìµþ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¼óÅÔ¹âKKÀþ¤òÂß¤·ÀÚ¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç