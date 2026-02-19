¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤Ï18Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÀ¯¸¢²¼¤ÇÌ±´Ö¿Í¤Ë¤è¤ëËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÌµ¿Íµ¡¿¯Æþ¤¬4·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢È³Â§¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Õú¼â±ÙÁ°À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï11²ó¤Ë¤ï¤¿¤êËÌÄ«Á¯¤Ë·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ò¿¯Æþ¤µ¤»¡¢´Ú¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Èó¾ï¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Ìµ¿Íµ¡¿¯Æþ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤ÎËå¡¢¶âÍ¿ÀµÅÞÉûÉôÄ¹¤Ï19Æü