かっぱ寿司は、2026年2月19日から25日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を実施します。「あと一品」や〆にもぴったりのラインアップ「香ばし炙りおにぎり」や「かけうどん」、「あおさの味噌汁」といった定番人気のサイドメニューに加え、キャンペーン初登場の「さっぱりシューアイス」が90円で登場。2月19日から25日までの期間中、平日の店内飲食のみが対象です。・香ばし炙りおにぎり 特製のタレを塗って直火