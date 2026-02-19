かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。2月18日（水）の同番組では、「メッチャ腹立つ芝居王」が放送された。SNSでたまに流れてくる中国ドラマが大好きで、課金までしていると明かす山内。そこで今回は、そんな中国ドラマに必ず出てくる悪役のような“メッチャ腹立つ芝居”をしてみたいという山内のため、参加者自らが考えた脚本でとにかく腹立つヤツを怪演する企画を開催。