華為技術（ファーウェイ）傘下の華為数字能源（ファーウェイ・デジタルエナジー）で太陽光発電業務副総裁とマーケティング最高責任者を務める鍾明明氏はこのほど、今後のスマート太陽光発電の10大トレンドおよび関連する白書を発表した。鍾氏は、太陽光や風力などによる「新エネルギー産業」は現在、まったく新たな歴史の入り口に到達しており、関連産業は一点突破型のイノベーションから、融合型イノベーションに向かうと主張した