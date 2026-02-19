Image:mi.com ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¯Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÏÂç¤­¤¯¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Xiaomi¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼1S¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¥ì¥¹¤ÎZINKµ»½Ñ