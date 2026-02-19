日本で衆院選の投開票が行われた2月8日、アメリカではプロフットボール「NFL」の王者を決める「スーパーボウル」が開かれた。シーズンの頂点を決める「スーパーボウル」はアメリカ最大のスポーツイベントで、家族や友人が集まり、ビールを片手にバッファローウィングとワカモレを食べながら観戦するのが習わしだ。試合の日のアメリカは朝から「スーパーボウル」一色に染まり、ニュースたりとて「スーパーボウル」が最優先となる。