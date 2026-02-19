¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï18Æü¡¢1·î²¼½Ü¤Ë³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ±ß¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆµÞÆ­¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿1·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ë¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤Èµ­ºÜ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®½àÈ÷¶ä¹Ô¤¬1·î23Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢