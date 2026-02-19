¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¥Ó¥ë¤Î³°´Ñ¡á2022Ç¯6·î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬18Æü¸øÉ½¤·¤¿1·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬2¡óÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Íø²¼¤²¤Î¼çÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¸«Êý¤¬³ä¤ì