中国メディアの快科技は17日、中国の2025年の輸入車販売台数について「10年で最少、市場シェア縮小続く」とする記事を掲載した。記事が税関総署のデータを引用して伝えたところによると、25年の完成車輸入台数は過去10年で最少となる47万6000台で、前年から32．4％減り、14年の143万台からは3分の1に減った。17年以降の年平均下げ幅は約8％。記事によると、超高級車ブランドの中でもポルシェ、フェラーリ、ベントレーは2桁の下げ幅