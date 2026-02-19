¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢60Âå¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â2000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÃË¤ÈÂæÏÑÀÒ¤ÎÃË¤¬2·î18Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÂáÊá¤Ï4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê59¡Ë¤È¡¢ÂæÏÑÀÒ¤Ç½»½êÉÔ¾Ü¤Î¼«¾Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤é¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À­¤ËSNS¾å¤ÎÅê»ñ´«Í¶¥µ¥¤¥È¤Ç¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢2025Ç¯8·î25Æüº¢¡¢²¿