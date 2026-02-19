ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Í¥Ð¥À·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï18Æü¡¢Æ±½£ËÌÅìÉô¤Î¥¿¥Û¸Ð¼þÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀãÊø¤Ë¥¹¥­¡¼¥ä¡¼9¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¦¤Á8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿/Facebook/Nevada County Sheriff's Office via CNN Newsource¡ÊCNN¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Í¥Ð¥À·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï18Æü¡¢Æ±½£ËÌÅìÉô¤Î¥¿¥Û¸Ð¼þÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀãÊø¤Ë¥¹¥­¡¼¥ä¡¼9¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¦¤Á8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ä¤ë1¿Í¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤