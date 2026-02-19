米Googleは2月18日（米国時間）、「Gemini」アプリに音楽を生成できる新機能を追加した。Google DeepMindの最新の音声生成モデル「Lyria 3」を用いており、テキストで曲のイメージを指示すると、歌詞付きまたはインストの30秒トラックを生成する。新機能はベータとして段階的に展開され、対象は18歳以上。英語、日本語など複数言語に対応し、まずデスクトップ版で提供した後、モバイルアプリにも拡大する。サブスクリプションプラ