¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè99ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ä«¿©¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¡¢¾Æ¤­ÌÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÆ±¤ÏÀµÌÚ¤Î¿äÍý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢ÀµÌÚ¤Ï1¿Í1¿Í¤ÎÆ°µ¡¤ò¿ä»¡¤·