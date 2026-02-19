NTT¥½¥ë¥Þー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£2·î19Æü¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢6077¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡È¿ä¤»¤ë°­Ìò¡É¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±Åª¡È°­Ìò¥­¥ã¥é¡É¤Ï°­¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ðー ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü¡×¤Ï1954Ç¯2·î19Æü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÜ