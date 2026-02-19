2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の女子クロスカントリースキー・チームスプリント予選で、大型犬1匹がコースに乱入し、ゴールまで駆け抜けるほほ笑ましい一幕があった。18日（現地時間）、イタリア・テーゼロのクロスカントリースキー・スタジアムで行われた同種目の予選中、チェコスロバキア・ウルフドッグがコースに飛び出し、この日19位だったクロアチアのテナ・ハジッチの後ろを追って疾走した。ロイター通信は「