¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Î¡×¤Î¡È¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡ß¥¸¥å¥Î¤¨¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Blizzard¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¥³¥¹¥×¥ì¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÂÐÀï·¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¸¥å¥Î¤Î¡È¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£