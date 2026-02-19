18日のアイスホッケー男子準々決勝でカナダがチェコに4―3、フィンランドがスイスに3―2、米国がスウェーデンに2―1で勝った。いずれも延長までもつれた接戦だった。20日の準決勝で、10度目の優勝を狙うカナダと前回覇者フィンランド、過去2度優勝の米国と前回3位のスロバキアが対戦する。（共同）