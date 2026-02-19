¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤È¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤¬CL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º³«Ëë¤«¤é5ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î3Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤Ë18°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â3ÀïÌ¤¾¡Íø¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î5»î¹ç¤Ç3¾¡1Ê¬1ÇÔ¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ºÇ½ª