¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç22°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥«¥é¥Ð¥Õ¤È¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î12°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤è¤ë¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ï½øÈ×¤«¤é°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î3Ê¬¡¢¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë