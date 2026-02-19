Â¼À¥¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿(C)Getty Images¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼À¥¿´³ñ¤Ï3²óÌÜ¤ÇÞÕ¿È¤Î¥é¥ó¤ò·è¤á¤ë¤â85.80ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×Â¼À¥¿´³ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¡ÈÈ¯¸«¡É¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯Â¼À¥¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å¡¢ÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¼ïÌÜÆó´§¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«