衆院選で大勝を収め、単独で310議席超を獲得した自民党。2月17日には、党本部で“新人研修会”が開かれた。【写真】「給料2500万円ですよ」不適切発言連発で大炎上した、21年前の“伝説の議員”自民党が新人教育に力を注ぐ背景に「炎上議員」今回の衆院選で、自民党には66人もの初当選となる“新人議員”が誕生した。同党の鈴木俊一幹事長は、会の冒頭で「これだけの議席をいただき、かえって国民からは厳しい目が向けられる。