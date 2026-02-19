¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»3/1(Æü)Îë¼¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈChampionCupraceRd.1¡ÉFJ¥¯¥é¥¹¤ÈF-Be¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¤´ÅÔ¹ç¤Î¹ç¤¦Êý¤Ï¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£