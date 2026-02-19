¥¢¥Ã¥×¥ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¾Æ¤­Êª¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÃãÏÒ¤ä¤ª»®¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸µNHKµ­¼Ô¤Îº´Çì·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º1.0¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¡á2010Ç¯6·î8Æü¡Ê²èÁü¡áMatthew Yohe¡¿CC-BY-SA-3.0¡¿Wikimedia Commons¡Ë¢£Æ«·Ý²È¤Î¸ÄÅ¸¤òË¬¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ö¥ºÉ×ºÊ½Ð