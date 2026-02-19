（MCU）『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）は、ブラックパンサー／ティ・チャラ役の故チャドウィック・ボーズマンを追悼する映画だ。本作は現在、ほかの『ブラックパンサー』関連作品よりも「自宅で観られている」という。 なぜ、この映画は「自宅で観たい」映画になったのか。監督・脚本のライアン・クーグラーは、米にて自身の見解を語った。2020年8月にボ